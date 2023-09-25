Karabağ’daki gerilim sonrası Erdoğan’dan kritik ziyaret

Karabağ'da Azerbaycan'ın ayrılıkçı Ermeni gruplara yönelik düzenlediği operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’nde resmi törenle karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak çalışma ziyareti kapsamında Nahçıvan’a giden Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’ne, Aliyev ile aynı araçla geçti.

Tören alanına Aliyev’le birlikte gelen Erdoğan, burada askerleri selamladı. Erdoğan ve Aliyev’in, tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Tören sonunda iki lider, baş başa görüşmek üzere meclise geçti.

ERDOĞAN VE ALİYEV’DEN AÇIKLAMALAR GELDİ

İki isim Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındı.

Görüşme sonrasında Erdoğan ve Aliyev açıklamalarda bulundu. Aliyev, “(Türkiye ile) Bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Ermenistan’ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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