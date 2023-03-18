Karadağ Başbakanı Abazovic’ten seçim tepkisi

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in meclisi feshetmesinin anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Sozcu.com.tr

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Başbakan Abazovic, Karadağ Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Djukanovic’in, hükümet kurmakla görevli Miodrag Lekic’in çoğunluğun desteğini alamaması ve yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan sürenin sona ermesinin ardından meclisi feshetmesine tepki göstererek, bunun ülke anayasasına aykırı olduğunu söyledi.

Abazovic, milletvekillerini söz konusu karar hususunda gerekli adımları atmaya çağırırken, “Bu kararın, anayasal düzene uygun olmadığını düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerini, içinde bulundukları uykudan uyanmaya davet ediyorum.” ifadesini kullandı.

Djukanovic’in, bu kararı, 19 Mart’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi almasının “siyasi nitelikler” içerdiğini savunan Abazovic, kararın cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından alınmasının daha gerçekçi olacağını kaydetti.

KARADAĞ’DA ERKEN GENEL SEÇİM 11 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi’ne “resmi statü” kazandırmak için imzaladığı “temel anlaşma” ile tartışmalara neden olan Dritan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde 20 Ağustos’ta yapılan oylama sonucu güvenoyu alamayarak düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic’e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic’in ismini iletirken Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle hükümet kurma görevini Lekic’e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, Karadağ Meclisinde 2 kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükümetin kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalamış, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Lekic’in hükümeti kurmakla görevlendirildiğini açıklamıştı.

Lekic, çoğunluğun desteğini alamamış ve yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan süre sona ermişti. Bu sürecin ardından Djukanovic, meclisi feshettiğini ve erken genel seçimin 11 Haziran’da yapılacağını açıklamıştı. (AA)

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