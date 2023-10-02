Karabağ’da ateşkes ihlal edildi: Rusya-Azerbaycan devriyesine ateş açıldı
Karabağ'da uygulanan ateşkes, Rus-Azerbaycan ortak devriyesine ateş açılmasıyla tehlikeye girdi. Ateş açılması sonucunda can kaybı ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ’da uygulanan ateşkeste ihlal yaşandığını duyurdu. Bakanlık, Hankendi şehrindeki Rus-Azerbaycan ortak devriyesine kimliği belirsiz bir kişi tarafından keskin nişancı silahıyla ateş açıldığını ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ’daki duruma ilişkin bilgi verildi.
Bölgede uygulanan ateşkeste ihlal yaşandığı kaydedilen açıklamada, “Hankendi şehrindeki Rusya-Azerbaycan ortak devriyesine kimliği belirsiz bir kişi tarafından keskin nişancı silahıyla ateş açıldı. Can kaybı olmadı” denildi.
Açıklamada, konuyla ilgili Rus Barış Gücü, Azerbaycan tarafı ve Karabağ’daki Ermeni nüfusunun temsilcileriyle birlikte soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Ateşkes ihlali, bölgedeki gerilimin yeniden yükselmesine neden olabilir.
KARABAĞ'DA YAŞANANLAR
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bıraktı. Bölgedeki Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurdu. (AA)