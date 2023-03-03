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Karadağ’da mahkeme binasına bombalı saldırı

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da mahkeme binasına el bombalı saldırı düzenlendi.

Sozcu.com.tr
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Karadağ’da mahkeme binasına bombalı saldırı

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki yerel mahkemeye el bombalı saldırı düzenlendi.

Karadağ polisince yapılan açıklamaya göre, el bombalı saldırı, Podgorica'daki yerel mahkeme binasına giriş yapan bir kişi tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırı sırasında binada çok sayıda kişinin olduğu ve 5 kişinin yaralandığı, saldırganın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinde gerekli önemleri aldığı kaydedildi. (AA)

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