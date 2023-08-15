Karadeniz’de mayın alarmı… Romanya harekete geçti

Türkiye sahillerinde de zaman zaman görülen başıboş mayınlar, Romanya’da büyük paniğe yol açtı ve hükümeti harekete geçirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı neredeyse 1,5 yıldır sürerken Karadeniz'e döşenen mayınların Türkiye dahil bölge ülkelerinde yarattığı tehlike büyüyor.

Şile'de geçen ay sonunda sahilde 28 patlamamış top mermisi bulunması gündem olmuştu. Daha önce de İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında tespit edilen mayınlar tartışma yaratmış, Rus yetkililer Ukrayna’nın denize yerleştirdiği 420 mayının zincirlerinin koptuğunu ve Karadeniz’e dağıldığını öne sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı geçen ay da Karadeniz’de, İstanbul Boğazı’nın 180 kilometre kuzeydoğusunda Ukrayna’ya ait mayının imha edildiğini açıklamıştı.

ROMANYA LİMANINDA KORKUTAN PATLAMA

Son olarak Romanya'da bir limanda yaşanan mayın patlaması dikkatleri yeniden Karadeniz’deki tehlikeye çekti. Romanya donanması, Costineşti sahilinde bir iskelenin patlama sonucu hafif hasar görmesinin ardından, Karadeniz kıyısındaki başıboş mayınları araştırmak üzere bir gemi ve bir helikopter görevlendirdiğini açıkladı.

Romanya, dalgıçların patlamanın bir mayından kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırdıklarını duyururken yeni mayın ihbarları ülkede paniğe yol açtı.

Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna işgalinden bu yana iki taraf birbirini mayınlar konusunda suçluyor. Tahıl, petrol ve petrol ürünleri sevkiyatı için hayati öneme sahip olan Karadeniz kıyısında Türkiye, Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan da bulunuyor.

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