Karadeniz’deki krizin ardından ABD ve Rusya arasında şimdi de Suriye’de tehlikeli gerilim

Rus savaş uçaklarının geçen hafta Karadeniz'de ABD’ye ait bir İHA’nın düşmesine yol açmasının ardından iki ülke arasında Suriye üzerinde de tansiyon yükseliyor. Suriye’deki ABD’li komutanlardan Alexus Grynkewich, Rus savaş uçaklarının ABD üssü üzerinde artan uçuşlarını "provokasyon" olarak niteleyerek “Her an bir askeri kaza yaşanabilir” dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD ve Rusya arasında geçen hafta Karadeniz üzerinde yaşanan tehlikeli gerilim gündemdeki yerini korurken iki ülke arasında son dönemde Suriye'de de gerilimin arttığı ortaya çıktı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, geçen hafta açıklama yaparak iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu. Olayı “çok tehlikeli ve profesyonellik dışı” olarak tanımlayan ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise olayda savaş uçağının ABD İHA’sına çarptığını reddederek İHA’nın “ani manevra” sonucu düştüğünü savunmuştu. Kriz, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya ve ABD arasındaki en tehlikeli gerilim olarak nitelenmişti.

ABD basını, son dönemde Suriye'de de iki ülke arasında gerilim yaşandığını aktardı. NBC News'in haberine göre, mart ayında silahlı Rus savaş uçakları Suriye'deki ABD üssü üzerinde neredeyse her gün uçuş gerçekleştirdi.

‘ASKERİ ANLAŞMALARA AYKIRI’

NBC'ye konuşan ABD'li komutan Alexus Grynkewich, Rus uçaklarının mart başından bu yana ABD'nin Suriye'deki ana karargahı olarak görülen El Tanif üssünün hava sahasını en az 25 defa ihlal ettiğini belirtti. ABD'nin Suriye'deki hava operasyonlarından sorumlu olan Grynkewich, Rus uçaklarının uçuşlarının ABD ve Rusya arasında 4 yıldır Suriye'de yürürlükte olan anlaşmaya aykırı olduğunu da kaydetti.

ABD'li komutan, ocak ve şubat aylarında Rusya'nın herhangi bir ihlalde bulunmadığını söyleyerek son dönemde uçuşlarda yaşanan ciddi artışla ilgili “Kariyerimde askeri anlaşmaların bu şekilde ihlal edildiğini hiç görmemiştim. Bu çok rahatsız edici bir durum” dedi.

‘KAZA RİSKİNİ ARTIRIR’

Rusya'nın tavrını “provokasyon” olarak niteleyen Grynkewich, Rus uçaklarının ABD üssüne saldırmasını beklemediklerini ancak bu durumun iki ülke arasında bir kaza yaşanma riskini artırdığını söyleyerek Karadeniz'deki gerilimin Suriye'de de yaşanabileceğine işaret etti.

NBC'nin haberine göre ABD ordusu iletişim kanalları üzerinden Rusya'nın uçuşlarını protesto etti ve bu durumun IŞİD'le mücadeleye zarar verdiğini savundu ancak uçuşları durdurmayı başaramadı. Rusya'nın El Tanif üssünün bulunduğu bölgeyi ABD'nin hava sahası olarak tanımadığı yanıtını verdiği belirtildi.

ABD, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile işbirliği yaparak IŞİD karşıtı operasyonlarını El Tanif üssünden yönetiyor. ABD ve Rusya, 2019'da Suriye'de olası askeri çatışmaları ve kazaları önlemek için çeşitli kuralları hayata geçirmişti ve iletişimi sürdürüyor.

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