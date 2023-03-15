Karadeniz’e düşen İHA, ABD’yi korkuttu: ‘Yanlış ellere geçmemeli’

ABD, Rusya’yla yaşanan tehlikeli gerilim sonrası Karadeniz’e düşen insansız hava aracının “yanlış ellere geçmesinden” korkuyor.

Sozcu.com.tr

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ABD ve Rusya arasında Karadeniz üzerinde yaşanan tehlikeli temas sonrası Washington'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), dün açıklama yaparak iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu. Olayı “çok tehlikeli ve profesyonellik dışı” olarak tanımlayan ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, olayda savaş uçağının ABD İHA’sına çarptığını reddederek İHA’nın “ani manevra” sonucu düştüğünü savunmuştu. Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov da ABD İHA’sının Ukrayna ordusuna bilgi taşıma görevi yürüttüğünü öne sürmüştü.

ABD ve Rusya'yı karşı karşıya getiren kriz sonrasında ABD Ulusal Güvenlik Koseyi Sözcüsü John Kirby, CNN'e dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kirby, düşen MQ-9 insansız hava aracının “yanlış ellere geçmesini istemediklerini” söyledi.

İHA'nın korunması için gerekli adımların atıldığını kaydeden Kirby, “Bildiğim kadarıyla Ruslar hava aracını çıkarmadı. İHA’nın asla çıkarılamaması da olası” dedi.

RUSYA, ABD’NİN SIRLARINI ELE GEÇİREBİLİR Mİ?

ABD'li askeri yetkililer, Rusya'nın düşen İHA'yı ele geçirip ABD'nin askeri teknolojisiyle ilgili bilgilere ulaşabileceği uyarılarında bulunuyor. Bazı askeri yetkililerse İHA'da az sayıda veri olduğunu ve Rusya ele geçirse de bilgi sızıntısı riskinin düşük olduğunu belirtiyor.

ABD’nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal, Ukrayna işgali sonrasında Türkiye’nin Boğazları savaş gemilerine kapattığını ve Karadeniz’de ABD gemisi bulunmadığını hatırlatarak bu nedenle düşen İHA’yı bulmanın zor olacağını aktarmıştı.

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