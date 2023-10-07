Karavan tatilleri, seyahatler… Hırsız büyükanne seneler sonra yakalandı

İspanya gezisi, karavan tatilleri, evinin arka bahçesine kurduğu bir bar... 69 yaşındaki kadın, tüm bu harcamaları yaparken meğer senelerce çalıştığı şirketi dolandırmış.

Sozcu.com.tr

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69 yaşındaki Patricia Bennett’in hırsız olduğu 25 yıl boyunca muhasebe müdürü olarak çalıştığı iş yerinden emekli olduktan sonra ortaya çıktı. Bennett’ın patronundan 163 bin pound (yaklaşık 5,5 milyon lira) çaldığı belirtiliyor.

Her şey, Bennett’ın emekli olmasıyla ortaya çıktı. Temmuz 2021’de firmadaki son gününde Bennett’a kartlar, çiçekler ve hediyeler sunuldu. Hırsız büyükannenin yerine gelen muhasebe müdürü, hesaplarda bir sorun olduğunu fark etti ve 13 yıl öncesine dayanan şüpheli işlemler keşfetti.

Bu sırada ise Bennett, çoktan emekliliğinin tadını çıkarmaya başlamış ve hatta bunu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da gösteriyordu.

ÜLKE ÜLKE GEZMİŞ, KARAVAN TATİLİ YAPMIŞ

Kayıp paranın nerede olduğuna dair soruşturmalar başlarken Bennett, sosyal medyada İngiltere, İspanya ve Yunanistan’dan bir dizi tatil fotoğrafı yayınladı. Ayrıca kendisinin ve hiçbir şeyden haberi olmayan kocası Lawrence’ın evinin arka tarafına kurdukları ve ‘Lorenzos’ adını verdikleri barın resimlerini de yayınladı.

Şirketin nakit parasını, ikisi kendi adına ve biri de 50 yıldır evli olduğu Lawrence Bennett adına olmak üzere üç banka hesabına aktardığı ortaya çıktı.

Şirketin genel müdürü David Whitehead, arkadaşı ve eski çalışanı tarafından ihanete uğradığını söyledi. Kardeşiyle birlikte Manchester’daki firmayı yöneten 62 yaşındaki Whitehead, mahkemeye şunları söyledi: “Biz küçük bir aile şirketiyiz ve bu işte bir aile atmosferi olduğunu düşünmek hoşumuza gidiyor. Patricia neredeyse 25 yıl önce ailemize katıldı ve ona güvendik.

Maddi sıkıntıları olduğunu bilseydik ona yardım ederdik. Oysa o uzun bir süre boyunca bize ihanet etmiş. İşimizin iniş ve çıkışları var; ben ve meslektaşlarım, zor zamanlarda işlerin devam edebilmesi için para yatırmak zorunda kaldık. Fakat tüm bu süre boyunca, hesaplar tamamen kendisinin elindeyken bu paraları bizden almış.”

Whitehead, Bennett’ın ayrıca ağabeyi ve babasının hesaplarıyla da ilgilendiğini ve onların da ihanete uğramış hissettiklerini söyledi.

18 AY HAPİS CEZASI ALDI

Bennett, toplam 163.111 pound’luk dolandırıcılık yaptığını kabul etti ve 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolton Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada Bennett’ın 1998 yılında Whitehead tarafından yılda 16 bin pound karşılığında hesap yöneticisi olarak işe alındığı belirtildi.

Savcı Brian Berlyne şunları söyledi: “Bay Whitehead ona güveniyordu ve görevi süresince onun dürüstlüğü konusunda hiçbir şüphesi yoktu. Ancak Temmuz 2001’de emekli olduğunda şirket, hesaplarındaki tutarsızlıkları fark eden yeni bir hesap yöneticisini işe aldı.

Bazı tedarikçilere iki kez ödeme yapılmış gibi görünüyor, ancak daha ayrıntılı araştırmalar sonucunda ilgili şirketler kendilerine yalnızca bir kez ödeme yapıldığını söyledi.

Bay Whitehead daha sonra bankasıyla birlikte ödemelerin nereye gittiğini araştırdı ve bunların Patricia Bennett adına iki hesaba ve dolandırıcılık işlemleri hakkında hiçbir bilgisi olmayan kocası adına bir hesaba yapıldığı ortaya çıktı.”

Bennett’ın hesaplarına aktardığı miktarlar dikkat çekecek kadar yüklü olmadığı için bu durumun tespit edilmesini de zorlaştırmış. Bu işlemlerin ise Temmuz 2008 ile Nisan 2021 arasında yapıldığı belirtiliyor.

HER ŞEYİ KOCASINA İTİRAF ETTİ

Olayların ortaya çıkmasıyla tutuklanan Bennett, kocası Lawrence’a suçlu olduğunu itiraf etti. Savunma avukatı Niamh McGinty, cezasını hafifletme amacıyla müvekkilinin sağlık durumunun kötü olduğunu söyledi ve şu sözleri söyledi: “Yaptıkları nedeniyle Bay Whitehead’den ve şirketin diğer üyelerinden kayıtsız şartsız özür dilemek istiyor. Yaptıklarından utanıyor.”

Bennett’ın ilk olarak kocasının sağlık durumunun kötü olmasıyla yaşadıkları maddi sıkıntılar yüzünden dolandırıcılık yapmaya başladığı ve bu durum fark edilmeyince de işlediği suça devam ettiği belirtildi.

Hüküm hakimi Martin Walsh Bennett’a şunları söyledi: “Bu dava sadece siz ve aileniz için değil, aynı zamanda sürekli sahtekârlığınızın kurbanları için de bir trajedi. Bu küçük aile şirketinin mali işleriyle ilgilenmekle görevlendirildiniz, ancak fonların düzenli olarak kendi banka hesabınıza hileli bir şekilde aktarılmasından siz sorumlusunuz.”

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