Katliam gibi tren kazası sonrası istasyon müdürü gözaltına alındı

Yunanistan'da en az 36 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından sonra istasyon müdürü gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’da en az 36 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı tren kazasından sonra bir tren istasyonu müdürü gözaltına alındı.

Teselya bölge valisi Konstantinos Agorastos, Yunanistan’ın başkenti Atina’dan ülkenin kuzeyindeki Selanik kentine hareket eden yolcu treni ile bir yük treninin Larisa kentinin yakınında çarpıştığını açıklamıştı. Çarpışma sonrası bazı vagonlarda çıkan yangınlar sonucu yaralanan yolcuların hastaneye sevk edildikleri, trende bulunan yaklaşık 250 yolcunun ise otobüslerle güvenli bir şekilde Selanik’e tahliye edildiği duyurulmuştu.

Hükümetten kaynak, Larisa kentindeki bir tren istasyonunun müdürünün savcıya ifade verdikten sonra gözaltına alındığı bilgisini verdi. Bir polis yetkilisinin verdiği bilgiye göre, savcı istasyon müdürüne kusurlu davranış suçlaması yöneltti. Polis yetkilisi, sanığın ihmal sonucu ağır yaralanmaya ve toplu ölüme sebep olmak suçlarının isnat edildiğini belirtti.

Polis yetkilisinin verdiği bilgiye göre, istasyon müdürü kendisine isnat edilen suçlamaları reddederek, kazanın teknik bir sorundan kaynaklanmış olabileceğini iddia etti. (Reuters)

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