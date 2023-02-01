Kayıp aristokratı bulanlara 230 bin TL’lik para ödülü

İngiltere'de aristokrat bir aileden gelen Constance Marten'ın, yeni doğan bebeği ve partneri Mark Gordon ile bir süredir kayıp olması endişe yaratmıştı. Polis, çiftin bulana para ödülü verileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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5 Ocak tarihinden beri kayıp olan aristokrat Constance Marten (35) ve partneri Mark Gordon'ın (48) yeni görüntüleri yayınlandı.

Yeni çocuk doğurmuş Marten’ı ve geçmişte tecavüz suçlusu olarak hüküm yemiş Gordon’ı arayan polis, çifti bulanlara yaklaşık 232 bin TL’lik (10 bin sterlin) para ödülü verileceğini açıkladı.

Polis, çifti ve bebeklerini son olarak Doğu Sussex’te bir feribot iskelesi olan Newhaven’a kadar takip ettiler. Yeni fotoğraflar, çifti 8 Ocak Cumartesi günü saat 23.45 civarında Londra’nın doğusundaki Brick Lane yakınlarında yürürken gösteriyor.

KRALİYET AİLESİYLE BAĞLARI VAR

Özel bir eğitim görmüş olan Marten, İngiltere Kraliyet Ailesi’yle bağları olan aristokrat bir aileden geliyor. Ailesi 100 milyon sterlin değerinde, birinci dereceden koruma altındaki bir malikaneye, dört köye, bir kriket kulübüne ve bir göle sahip.

Soruşturmayı yürüten İngiltere polisi, halkı aileyi görenleri polise bildirmeye çağırmaya devam ediyor.

Soruşturmanın başındaki dedektif Lewis Basford, “Tıbbi bakım görmemiş, hareket halinde ve muhtemelen sıfırın altındaki sıcaklığa maruz kalmış yeni doğan bebeğin sağlığı ve iyiliği konusunda son derece endişeli olmaya devam ediyoruz” dedi.

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