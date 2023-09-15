Kayıp Çin Savunma Bakanıyla ilgili çarpıcı iddia

Bir süredir kamuoyu önünde görülmeyen ve akıbeti merak konusu olan Çin Savunma Bakanı Li Shangfu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Çin’in kayıp Savunma Bakanı Li Shangfu ile ilgili farklı kaynaklara dayandırılan iddia gündem oldu.

Konuyla ilgili 10 kaynak, iki haftadan uzun süredir kamuoyu karşısına çıkmayan Çinli bakanın “yolsuzluk” iddiasıyla soruşturma altına alındığını belirtti. Reuters’ın haberine göre Li, askeri ekipman sevkiyatıyla ilgili yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında tutuluyor.

Li’nin yanı sıra Çin ordusunun sevkiyattan sorumlu 8 üst düzey yetkilisi hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi. Mart ayında bakanlığa atanan Li ve diğer üst düzey isimlere yönelik soruşturmanın ordunun disiplin kurulu tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

ABD basını, istihbarata göre Li’nin geçen hafta ev hapsine alındığını öne sürmüştü. Son olarak 29 Ağustos’ta görülen Li, temmuzda Rusya ve Belarus’u ziyaret etmişti. Bakanın bu ay Vietnam’a yapacağı ziyaret ise iptal edilmişti.

Çin’de Dışişleri Bakanı Çin Gang da temmuz ayında sürpriz bir şekilde görevden alınmıştı.

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