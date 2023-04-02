Kaynaklar konuştu: Riyad’dan Esad’a davet gidiyor

On yılı aşkın bir süredir iç savaşın içinde olan Suriye ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda kaos, şiddet ve savaşın gölgesinde yaşamın devam ettiği Suriye’ye uygulanan izolasyon azalmaya başlıyor…

6 Şubat’ta Türkiye’yi ve Suriye’yi sarsan deprem felaketleri sonrasında uluslararası kamuoyundan Şam yönetimine yönelik yeni adımlar gelirken, İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan bazı kaynaklar, Suriye ile Arap ülkeleri arasında yeni bir yakınlaşmanın başlayacağını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar Suudi Arabistan yönetiminin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı Arap Birliği’nin Mayıs ayında Riyad’da düzenlenecek zirvesine davet etmeye hazırlandığını söyledi. Ajansa konuşan üç farklı kaynak bu yönde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan’ın gelecek haftalarda Şam’ı ziyaret ederek Esad’ı resmen davet etmeyi planladığı belirtildi. 19 Mayıs’ta Riyad’da yapılması planlanan zirveye Esad’ı resmen katılması, 2011 yılından beri bir ilk olarak da tarihe geçecek. 2011 yılında Suriye Arap Birliği’nden çıkarılmıştı. Birçok batı ülkesi ve Arap ülkesi ülkede yaşananlardan dolayı Suriye ve Esad’ı boykot kararı almıştı.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Suriye’nin 22 üyeli birliğe geri dönmesi, bölgede son dönemde Suriye ile yakınlaşmaya çabalayan ülkeler için de dikkat çekici bir gelişme olabilir. Son dönemde Türkiye de Suriye ile yakınlaşma adımları atmış fakat İran ve Rusya arabuluculuğunda görüşmeler resmi olarak başlamamıştı.

Reuters’a konuşan bir kaynak Şam ile Riyad arasında görüşmelerin bir yılı aşkın bir süredir devam ettiğini ve Suudi Arabistan’ın Suriye hükümetinden bazı talepleri olduğunu da dile getirdi. Bu talepler arasında sınır güvenliğinin artırılması ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelede iş birliğinin artması olarak sıralanıyor.

Arap Birliği’nin önemli ülkelerinden Mısır da son dönemde Suriye ile ilişkileri geliştirme yoluna gitmişti.

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