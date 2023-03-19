Kazakistan’da sandık başına kartalıyla gitti

Kazakistan’da gerçekleştirilen erken meclis ve yerel meclis seçimlerinde avcı Yelaman Adilhanuly, ava çıkardığı kartalıyla sandığa giderek oyunu kullandı.

Sozcu.com.tr

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Kazakistanlı seçmenler, bugün 5 yıl boyunca parlamentonun alt kanadı meclis ve yerel meclislerde görev alacak milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti.

Ülkede sabah erken saatlerde oyunu kullananların biri de Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev oldu.

Tokayev, Astana'daki Farabi Öğrenciler Sarayı'nda kurulan sandıkta oy verdi.

Bundan 4 yıl önce 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de oyunu başkent Astana'da kullandı.

Ülkede oy verme işlemi sırasında renkli görüntüler de yaşandı.

Kazakistan'ın doğu eyaleti Abay eyaletinin merkezi Ayagöz kentinde yaşayan bir kartal avcısı, oyunu kullanmak için sandık başına geleneksel avcı kıyafeti ve kartalıyla gitti.

Kartal avcısı Yelaman Adilhanuly'nın bu davranışı sandık görevlileri ile seçmenleri gülümsetti.

Türk dünyasının “yeni yılı” ve baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı kutlamaları arifesinde gerçekleşen seçimlerde, seçmenler sandık başına geleneksel kıyafetleriyle gitti.

Seçimde yarışan 7 siyasi partiden biri olan Respublika Partisi Başkanı Aydarbek Hocanazarov da geleneksel Kazak erkek kıyafeti olan çapanı giyerek oyunu kullandı.

Ülkenin güneyindeki Taldıkurgan kentinde ise deve çiftliğinin sahipleri deveye binerek sandığa geldi ve seçmenlerin bu davranışı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Oyunu kullanmaya gelen bir üniversite öğrencisi de sandık başında sevgilisine evlenme teklif etti. (AA)

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