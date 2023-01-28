Kendini 15 yaşında olarak tanıtıp liseye yazıldı

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki bir kadın, kılık değiştirip dört gün boyunca okula gittikten sonra tutuklandı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin New Jersey eyaletindeki New Brunswick Lisesi’nde yaşanan ilginç olayda, Hyejeong Shin (29), derslere katılabilmek için sahte bir doğum belgesi düzenlemekle suçlandı.

Toplantıda konuşan New Brunswick Müfettişi Aubrey Johnson, “Yetişkin bir kadın, sahte belgeler sunarak öğrenci kılığına girdi ve lisemize kaydolmayı başardı. Durum fark edilene kadar birkaç derse de girdi.” dedi.

Johnson, personel, Shin’in söylediğinden 14 yaş büyük olduğunu keşfettiğinde hemen polise haber verildiğini söyledi.

New Brunswick Today, okul personelinin, Shin’in ebeveynini veya yasal vasisini teşhis edemeyince şüphelenmeye başladığını bildirdi.

Ancak okul personeli neler olup bittiğini çözmeden önce Shin bazı öğrencilerle etkileşim kurmayı başardı.

Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından, tüm öğrencilere genç kadının bir fotoğrafı dağıtıldı ve öğrenciler onunla iletişim kurmamaları konusunda uyarıldı. Ayrıca öğrencilere gönderilen bir mektuba göre, tüm okul bölgesi mülküne girmesi yasaklandı.

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