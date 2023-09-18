Kentte panik: Havadan ‘tanımlanamayan cisim’ yağdı
İran'ın Gorgan kentinde havadan düşen "tanımlanamayan metal cisimler" halk arasında büyük korkuya yol açtı.
İran’ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinin merkez kenti Gorgan’da, gökyüzünden düşen ve “tanımlanamayan metal” olarak nitelenen cisimler büyük korkuya neden oldu.
Tesnim Haber Ajansı, panik yaratan olayın görüntülerini paylaştı. Kentin çeşitli mahalleleriyle kırsal bölgeye düşen ve bomba etkisi yaratan cisimlerin, bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasara yol açtığı belirtildi.
Gülistan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Muhacir Nahardani, cisimlerin insansız hava aracı (İHA) olduğunu belirterek “Düşen İHA’nın parçaları kentin çeşitli bölgelerine dağıldı. Meskun bölgedeki 2 vatandaş yaralandı” dedi. (AA)