Kenya’da dehşete düşüren ‘açlık tarikatı’: Onlarca ceset bulundu

Kenya'da müritlerini açlıktan ölmeye zorlayan bir tarikatla ilgili ortaya çıkan korkunç gerçekler, ülkeyi dehşete düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Kenya’da müritlerini, açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle kandıran tarikat lideri Paul Makenzie Nthenge ile ilgili soruşturmada korkunç bir keşif gerçekleşti.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre polis, sahil kasabası Malindi yakınlarında tarikat üyesi 47 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Shakahola Ormanı'nda cesedi bulunanlar arasında çok sayıda çocuk da var.

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, ölümler için “katliam” dedi. “Suç mahalli” ilan edilen 800 dönümlük ormana giriş ve çıkış yasaklandı. Ormanda kazılar sürerken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDULAR

Uluslararası İyi Haber Kilisesi’nin 15 üyesi geçen hafta ormanda kurtarılmış, bu kişilerin de açlıktan ölmek üzere oldukları açıklanmıştı.

Kilisenin lideri Makenzie Nthenge, kendilerini aç bırakarak öldürdüklerinden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunması sonrası 15 Nisan’da gözaltına alındı. Makenzie Nthenge’nin müritlerine, “İsa Peygamber ile tanışmak için” açlıktan ölmeleri gerektiğini söylediği öne sürülüyor.

İddiaları reddeden Nthenge ise 2019’da kiliseyi kapattığını söylemişti. Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Nthenge’nin ne zaman yargıç karşısına çıkacağı açıklanmadı.

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