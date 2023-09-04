Kerkük’te tansiyon düşmüyor… Asker gönderildi

Irak'taki etnik çatışmalarda 4 kişinin ölümünün ardından güvenlik güçleri Kerkük'e konuşlandırıldı.

Sozcu.com.tr

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Irak’ta etnik gruplar arasında hafta sonu yaşanan çatışmada ölü sayısının 4’e yükselmesinin ardından karışıklığın artmasını önlemek üzere Irak güvenlik güçleri Irak’ın kuzeyindeki petrol kenti Kerkük’e konuşlandırıldı.

4 protestocu günlerdir süren gerilimin ardından Kerkük’te patlak veren çatışmalarda Cumartesi günü vurularak öldürüldü. Polis ve sağlık kaynakları ölen 4 kişinin de Kürt olduğunu belirtti.

Gazetecilere konuşan Kerkük polisi sözcüsü Amir Shwani, sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını ve araçların dün kentte normal şekilde hareket ettiğini söyledi. Shwani, güvenlik güçlerinin “şiddeti önlemek ve sivilleri korumak” üzere sokaklara asker konuşlandırdığını da ekledi.

PLAN ASKIYA ALINDI

Anlaşmazlığın merkezinde Kerkük’te bulunan ve geçmişte Kürdistan Demokratik Partisi’nin (KDP) genel merkezi olan bir binanın Irak ordusu tarafından 2017’den bu yana üs olarak kullanılması yatıyor. Irak’ın federal yüksek mahkemesi hükümeti Kerkük’teki binanın KDP’ye devredilmesi prosedürlerini ertelemek zorunda bırakan geçici bir karar çıkardı.

Kopyası Reuters tarafından incelenen mahkeme kararına göre, Başbakan Mohammed al-Sudani’nin Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanı olarak görevi kapsamında binayı 1 Eylül’de KDP’ye devretme talimatı askıya alınmış oldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Masrur Barzani sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda federal mahkeme kararını “saçmalık” olarak niteledi. (Reuters)

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