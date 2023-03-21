Keşfedilen dev örümcek türü şaşkınlık uyandırdı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde keşfedilen nadir ve dev örümcek türü, bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr

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Geceleri yaşayan Euoplos dignitas isimli dev örümcek türü, Avustralya’daki Queensland’in merkezinde, toprağa gizlenmiş olarak bulundu.



Yeni keşfedilen yaratık, insanlar için ölümcül değil, ancak ısırıkları acıtabilir ve dişlerinden zehir enjekte edebilir. Ancak ısırıkları “tıbbi açıdan önemli” kabul edilmiyor.

Queensland Müzesi’nin ekibinden araknolog Dr. Michael Rix, yaklaşık beş santimetre uzunluğundaki dişilerin daha renkli ve erkeklerden daha büyük olduğunu söyledi.

ABC’ye konuşan Dr. Rix, “Ormanlık habitatlarda şifreli tuzak kapı gibi yerlerde bulunurlar ve çoğu insan orada olduklarının farkında bile olmaz” dedi.

Bilim insanları, bulundukları alanlar, tarım ve diğer kullanımlar için büyük ölçüde temizlendiğinden, Euoplos dignitas’ın geleceği hakkında endişe duyuyor. Örümceklerin olgunlaşmaları ve üremeye başlamaları sekiz yıla kadar sürebiliyor. Bu nedenle haklarında daha fazla araştırma yapılması önem taşıyor.

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