Kıbrıs’ta ABD denizaltısı gerilimi

KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD denizaltısının GKRY limanına demirlemesini şiddetle kınadı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye ait USS San Juan denizaltısının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) limanına demirlemesini şiddetle kınadı.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY’nin, silahlanma faaliyetlerini artırarak Ada'da ve Doğu Akdeniz'de istikrar ve huzur ortamını bozmaya devam ettiği belirtilerek “ABD’ye ait USS San Juan saldırı denizaltısının bir Rum deniz limanına demirlemesini şiddetle kınıyoruz. ABD'nin GKRY'e uyguladığı silah satış kısıtlamasını kaldırması ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atacak müteakip adımlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimini silahlanmaya teşvik edeceğini defaatle ifade etmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

GKRY Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın ABD’den silah sistemleri satın alacakları yönünde beyanatlarının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, gelişmelerin ABD’nin GKRY'nin sistematik bir şekilde silahlanmasına yardımcı olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada GKRY’nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atmasının karşılık bulacağı ve Rumların bu durumu anlaması gerektiği vurgulanarak şu görüşlere yer verildi:

“Anavatan Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye'nin güvenliğine yönelecek tehditlere karşı kararlılıkla hareket edeceklerdir. Tarih, güvenliğimize yöneltilen tehditlere karşı gösterdiğimiz kararlılığı teyit etmektedir. ABD'nin, GKRY'nin silahlanmasını teşvik etmeye yönelik politikası Ada’da ve Doğu Akdeniz'de ihtiyaç duyulan istikrar ve huzur ortamının tesis edilmesini engellemektedir. Bu politika, ayrıca, Ada'da gerçekleri gözetecek adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmaya varılmasını da engellemektedir.” (AA)

İlginizi Çekebilir Almanya ve Güney Kıbrıs, savunma iş birliği konusunda anlaştı

İlginizi Çekebilir Güney Kıbrıs'tan Türkiye açıklaması: Kazara çatışma çıkabilir