Kiev’de disiplinsizlik krizi: Çok sayıda hükümet yetkilisi istifa etti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 11 ayı geride bırakırken, Kiev’de hükümet içinde yolsuzluk iddiaları ve savaş döneminde yurt dışına yapılan ziyaretler nedeniyle patlak veren kriz sonucu birçok Ukraynalı üst düzey yetkili görevden alındı ya da istifa etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı 11 aydır sürerken Kiev'de birçok Ukraynalı üst düzey yetkilinin görevden alınması ya da istifa etmesi şok etkisi yarattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün akşam ulusa seslenişe konuşmasında zehir zemberek açıklamalar yaparak cephe hattının gerisindeki kentlerde bazı yetkilileri savaşı görmezden gelmekle suçladı. “Bugün birkaç kararname imzaladım. Dinlenmek isteyenler memuriyet dışında dinlensinler. Resmi kurum çalışanları, artık tatil için veya başka herhangi bir hükümet dışı amaç için yurt dışına seyahat edemeyecekler” diyen Zelenskiy, bakanlıklar dahil hükümetin çeşitli kademelerinde değişiklikler olacağını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Ukrayna'da bazı kritik görevdeki isimler bugün istifa etti. Ukrayna'da Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Savunma Bakanı Yardımcısı Vyaçeslav Şapovalov ve Başsavcı Yardımcısı Aleksey Simonenko'nun istifa dilekçelerinin kabul edildiği bildirildi.

Altyapı Bakan Yardımcısı İvan Lukerya ve Topluluklar ve Bölgeler Kalkınma Bakanı Yardımcısı Vyaçeslav Negoda'nın da sosyal medya hesaplarından istifalarını sundukları kaydedildi.

YOLSUZLUK VE LÜKS TATİL İDDİALARI

Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, yardımcısı Şapovalov'un istifasıyla ilgili Bakanlar Kurulu'nda yaptığı açıklamada, “Dile getirilen suçlamalar asılsız ve mesnetsiz olmasına rağmen Vyaçeslav Şapovalov'un istifasını sunması, Avrupa ve demokratik siyaset geleneklerinde değerli bir eylemdir ve savunma çıkarlarının herhangi bir kabine veya koltuktan daha yüksek olduğunun göstergesidir” dedi.

Şapovalov, gıda hizmeti alımıyla ilgili yolsuzluk yapmakla suçlanıyordu. Başsavcı Yardımcısı Aleksey Simonenko'nun da 2022'nin sonunda tatilini İspanya'da geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak, Zelenskiy'nin kadro kararlarının devletin temel önceliklerini yansıttığını bildirerek “Gözlerimizi kapamıyoruz” ifadelerini kullandı. (SOZCU.COM.TR/DHA/AA)

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