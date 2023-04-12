Kılıçdaroğlu’nun AB ülkelerine vizesiz seyahat vaadini Avrupa medyası yorumladı: İşte formül

Merkezi Fransa'da bulunan Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarından Euronews, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizesiz Avrupa vaadini analiz etti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere hazırlanırken, uluslararası medya kuruluşları da bölgedeki son gelişmeleri ve açıklamaları yakından takip ediyor…

Avrupa’nın önde gelen medya kuruluşlarından olan Euronews, dikkat çekici bir habere imza atarak Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vizesiz Avrupa seyahati vaadini inceledi.

Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda kısa bir süre içinde Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahatin başlayacağını söylerken, Türk pasaportunun değerini artırmak için de çalışmalarda bulunacağını dile getirmişti.

KILIÇDAROĞLU’NUN VAADİNİ İNCELEDİLER

Merkezi Fransa’da olan medya kuruluşu Kılıçdaroğlu’nun sözlerini ve olası senaryoları mercek altına alarak Kılıçdaroğlu’nun bu vaadinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı.

Haberde Kılıçdaroğlu’nun göreve geldikten sonraki 3 ay içinde Türk vatandaşlarının vizesiz Avrupa’ya girebileceğini söylediği de belirtilirken, Euronews’ün muhabiri Angela Symons, “Şu anda Türkiye bir AB üyesi değil ya da 23 AB üyesi ülke ile dört üye olmayan ülkenin oluşturduğu Şengen bölgesi içinde bulunmuyor. Bu sebeple Türk pasaportuna sahip kişiler Şengen vizesine başvurmak zorunda” hatırlatmasını yaptı.

Fakat haberde, Kılıçdaroğlu’nun vizesiz AB seyahati planının olası senaryoları da yer aldı. Haberde, “Eğer Kılıçdaroğlu’nun planı gerçekleşirse, biyometrik pasaporta sahip Türk vatandaşları herhangi bir izne gerek olmadan 180 günlük bir dönem içinde Şengen bölgesinde 90 gün kalmayı sağlayacak” denildi.

90 GÜNDEN FAZLA KALINIRSA NE OLUR?

Şu an ABD ve Kanada gibi bazı ülkelerde 180 gün içinde 90 gün Şengen ülkelerinde kalma izni sağlanıyor. Fakat bu 90 gün aşılırsa ise hapis, sınır dışı ve para cezaları gündeme geliyor. Euronews, kalış süresinin uzatılması durumunda birçok ülkenin farklı prosedür uyguladığına dikkat çekti.

Öte yandan bu süre zarfı aşılırsa, kuralları ihlal eden kişilere uzun yıllar ülkeye giriş hakkı tanınmayabiliyor.

Örneğin İtalya’da ceza 5 bin euro ile 10 bin euro arasında. Almanya’da ise bu rakam en fazla 3 bin euro’ya kadar. İspanya’da ise 500 euro ile 10 bin euro arasında geniş bir yelpazede değişkenlik gösteriyor.

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