Kim Jong-Un özel treniyle yola çıktı: Rusya’ya gidecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya'ya gitmek üzere zırhlı treniyle pazar günü öğleden sonra Pyongyang'dan ayrıldığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim’e seyahati sırasında hükümet ve silahlı kuvvetlerin önde gelen yetkilileri eşlik edecek.

Kim’in Rusya’ya gitmek üzere pazar günü öğleden sonra Pyongyang’dan ayrıldığı ve iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesinin üst düzey yetkililerin Kim’i uğurladığı belirtildi.

Özel zırhlı trenle yapacağı yolculuğunun yaklaşık 20 saat sürmesi beklenen Kim’in, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’na katılacağı tahmin ediliyor.

KCNA, daha önce yeri ve zamanına ilişkin detayların paylaşılmadığı ziyarette Kim’in Putin ile görüşeceğini açıklamıştı.

Kremlin de Kuzey Kore lideri Kim’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle yakında Rusya’yı ziyaret edeceğini bildirmişti.

The New York Times’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde, Kim’in Putin ile “Ukrayna’daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere” bir araya geleceği öne sürülmüştü.

Kim son olarak 2019’da Rusya’yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin’le görüşmüştü.

KİM’İN TRENİNDE YOK YOK

Kim Jong-Un’un treni geçmişte de gündeme gelmişti. Daha önce de Rusya’ya giden Kim Jong-Un’un treninin alışılmışım dışında bir yavaşlıkla ilerlediği biliniyor.

Trenin saatteki hızının 54 kilometre olduğu bilinirken, bu sebeple yolculuğun yavaş olacağı da aktarıldı. Özel zırhlı ve 90 vagonun olduğu trende pembe koltuk takımları ve lüks yemek servisi de bulunuyor.

Çok sayıda güvenlik personeli ve teknikerin yer aldığı trende bazı vagonların sadece araçları taşımak için oluşturulduğu belirtildi. Vagonlardan bazılarında özel zırhlı Mercedes marka otomobil olduğu tahmin ediliyor.

Nadir bulunan yemek ve içeceklerin de hazır bulunduğu trende çok sayıda alkollü içecek depolandığı da kayıtlara geçti.

Güney Kore medyası, trende “kadın kondüktör” unvanıyla çalışan fakat aynı zamanda şarkı ve dans gösterileri yapan kadınların da yolculukta yer aldığı ve zaman zaman performans yaptığını iddia etmişti.