Kim Jong-un’dan nükleer savaş tehdidi

Kim Jong-Un, geçen hafta ABD, Güney Kore ve Japonya'nın savunma amaçlı olduğunu iddia ettikleri ortak deniz tatbikatına yanıt olarak ordusunu savaşa hazırlamak için topluyor.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore lideri, ordusuna herhangi bir işgalciye karşı savaşmaya hazır olması için çağrıda bulundu.

ABD ve Güney Kore orduları geçen haftadan bu yana ayrı ayrı tatbikatlar düzenliyor ancak bunların yalnızca savunma amaçlı olduğunu iddia ediyorlar. Bu gelişmeler üzerine de Kim Jong-un, 28 Ağustos’ta Kore Yarımadası açıklarındaki suların nükleer savaş tehlikesiyle birlikte istikrarsız hale getirildiğini iddia eden bir konuşma yaptı.

Kim, Başkan Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida’yı üç ülkenin “çete patronları” olarak niteledi.

Kuzey Kore, 2022’nin başından bu yana 100’den fazla silah testi gerçekleştirdi; bunların çoğu ABD’yi ve müttefikleri Güney Kore ve Japonya’yı vurmak üzere tasarlanmış nükleer kapasiteli füzeleri içeriyordu. Pek çok uzman, Kuzey Kore’nin nihayetinde güçlendirilmiş askeri yeteneklerini kullanmak istediğini söylüyor.

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