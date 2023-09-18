Kim olduğu bir sır perdesiydi: Zodiac Katili’nin kimliği açığa çıktı

ABD tarihinin en azılı seri katillerinden biri olarak bilinen ve Zodiac Katili lakabıyla tanınan kişinin kimliği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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2007’de çekilen “Zodiac” filmine ilham kaynağı olan ve aynı zamanda popüler kültürde de kendisine yer bulan Zodiac Katili'nin kimliği 60 yılı aşkın bir süredir gizemini koruyordu.

Araştırmacılar ve uzmanlar, Zodiac Katili lakaplı saldırganın kimliğini tespit ettiklerini açıkladı. Buna göre, dedektif bir grup olan Case Breakers, faili meçhul cinayetlerin işlenmesinden 54 yıl sonra Zodiac Katili davasını çözdüklerine inanıyor.

Buna göre, ekip, söz konusu katilin eski Hava Kuvvetleri gazisi Gary Francis Poste olabileceğini düşünüyor.



Seri katille bağlantılı olan ve etrafında daire bulunan bir haçtan oluşan sembol, Poste’un Groveland California’daki eski mülkünün yakınındaki ahşap bir direğin üzerinde bulundu. Ayrıca katilin alnındaki yara izi ve robot resmi de, Poste ile uyuşuyordu.

Zodiac Katili, 1960’ların sonlarında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde en az beş kişiyi öldürdü. Seri katil, uzak bölgelerdeki genç çiftleri hedef alarak kurbanlarını vuruyor veya bıçaklıyordu.

Korkunç katil, adını, gazetelere “Zodiac” imzasını attığı ve yetkililerin çözmesi gereken şifreli mesajlar içeren mektuplar göndererek kazandı.

Zodiac Katili hiçbir zaman yakalanamadı ve Poste de 2018 yılında hayatını kaybetti. 2016 yılında karısını merdivenlerden aşağı ittiği iddiasıyla tutuklanmıştı ancak zihinsel olarak yargılanamayacak durumda olduğu tespit edildi.

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