Kim-Putin görüşmesinde ‘sandalye temizliği’ krizi… Ajanlar sandalyeyi dakikalarca inceledi

Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya lideri Putin'le görüşmesi sırasında korumalarının Kim'in oturacağı sandalyeyi dakikalarca inceleyip silmesi, Kremlin yetkililerini bile hayrete düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un dün bir araya geldiği ve Batı dünyasında endişe yaratan görüşmede “sandalye temizliği” detayı gündem oldu.

Rusya'ya özel trenle giden Kim, dün ülkenin Uzak Doğu bölgesindeki uzay istasyonu Vostochny Cosmodrome'da Putin'le bir araya gelmişti. Putin, Kim'i “Sizi gördüğüme sevindim” diye karşılarken çevirmen aracılığıyla konuşan Kuzey Kore lideri de Putin'e daveti için teşekkür etmiş, iki lider 40 saniye boyunca tokalaşmıştı.

ABD’de yakından takip edilen görüşme sırasında Kuzey Kore özel güvenlik görevlilerinin videolarında bir ayrıntı dikkat çekti. Kim’in ziyaretinde çok üst düzey güvenlik önlemleri alan ajanlar, Kuzey Kore liderinin Putin’le görüşmesinde oturacağı sandalyeyi dakikalarca sildi.

Rus Kommersant gazetesi, Kuzey Koreli ajanların görüşme öncesi sandalyeyi uzun uzun incelediğini ve dezenfektanla temizleyerek hazır hale getirdiğini aktardı.

Yayınlanan görüntülerde de Kuzey Koreli yetkililerin uzun süre sandalyenin önünde konuştuğu, incelemelerde bulunduğu ve beyaz eldivenli bir kişinin bezle sandalyenin her yerini ve hatta çevresini dakikalarca temizlediği görülüyor. Bu sırada Kremlin güvenlik görevlilerinin şaşkınlıklı Kuzey Korelileri izlemesi dikkat çekti.

Kommersant’ın Kremlin muhabiri Andrey Kolesnikov, “Sandalye Kuzey Kore tarafında büyük bir endişeye yol açtı. Bu onlar için bör ölüm kalım meselesine dönüştü” dedi. Habere göre onlarca korumayla Rusya’ya giden Kim’in yardımcıları ilk sandalyeyi beğenmeyince aynı sandalyeden bir tane daha bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim, 12 yıllık iktidarında sadece 7 defa yurt dışına gitmişti.

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