Abone Ol

Dev şirketten 2 bin kişiyi işten çıkarma kararı

ABD merkezli kimya şirketi Dow, bu yıl maliyetlerini azaltmak amacıyla dünya genelinde 2 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Yayınlanma: 22:22 - 26 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Dev şirketten 2 bin kişiyi işten çıkarma kararı

Dow’dan yapılan açıklamada, şirketin 2023’te maliyetlerinde 1 milyar dolarlık tasarrufa gitmek için bazı eylemleri hayata geçireceği bildirildi.

Söz konusu eylemlerin şirketin uzun vadeli rekabet gücünü korurken kısa vadeli makroekonomik belirsizliğe yanıt olarak Dow’un maliyet yapısını daha da optimize edeceği belirtilen açıklamada, bu kapsamda küresel çapta 2 bin çalışanın işine son verileceği kaydedildi.

SAP VE IBM DE İŞTEN ÇIKARMAYA GİDİYOR

Almanya merkezli yazılım şirketi SAP da 3 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

SAP’ın işten çıkarmaya gitme kararının şirketin geçen yılın son çeyreğinde net karının yüzde 47 azalışla 1,2 milyar avroya düştüğünü bildirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan ABD’li teknoloji şirketi IBM de bazı varlık tasfiyelerinin bir parçası olarak 3 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. (AA)

Alman yazılım şirketi SAP 3 bin kişiyi işten çıkaracakİlginizi ÇekebilirAlman yazılım şirketi SAP 3 bin kişiyi işten çıkaracakTeknoloji devi Microsoft'un binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyorİlginizi ÇekebilirTeknoloji devi Microsoft'un binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam