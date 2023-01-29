Kira fiyatları yüzünden her gün işe 800 kilometre uzaktaki şehirden giden kadın tartışma yarattı

Uluslararası kamuoyu geçen hafta Milano'da yüksek kira fiyatları nedeniyle her gün 1600 kilometre yol giderek yaklaşık 8 saatini trende geçiren 29 yaşındaki kadını tartışmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Geçen haftalarda kamuoyuna bir açıklama yaparak Milano’daki işine o şehirde kiraların yüksek olması sebebiyle her gün 800 kilometre uzaktaki Napoli’de ailesinin yanından giden 29 yaşındaki Giuseppina Giugliano’yu konuşuyor…

Her gün yaklaşık 8 saatini hızlı tren ve toplu taşıma araçlarında geçiren ve Milano’daki bir okulda hademe olarak çalışan genç kadının hikayesi uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu. Genç kadının hikayesinin duyulmasından sonra Giugliano’ya çok sayıda yardım mesajı gelirken İtalyan medyası olayı derinlemesine incelemeye devam ediyor.

Giugliano’yu takip eden İtalyan medyası genç kadının yalan söyleme ihtimali olduğunu ortaya attı. Genç kadının ilgi çekmek ve meşhur olmak için böyle bir yalan söyleyebileceğini iddia ederken konuyla ilgili bir açıklama gelmemesi şüpheleri artırıyor.

İddiaları değerlendiren Italia 1 isimli televizyon kanalı genç kadının söylediği saatlerde tren istasyonuna gitse de Giugliano’nun ortaya çıkmadığını tespit etti. Daha sonra okul yönetimiyle konuşan İtalyan gazeteciler genç kadının izinli olduğunu duyurdu. Giugliano’nun bir yakınının hastalandığını ve bu sebeple izne çıktığını belirten yetkililer, “19 Ocak’tan Ağustos ayına kadar çalışmayacak” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Giugliano’nun çalıştığı okula giden İtalyan gazeteciler orada okuyan öğrenciler ve çalışan öğretmenlerle görüştü. Hepsi Giuseppina’nın en son Eylül ayında göründüğünü dile getirdi.

Sosyal medyada Giugliano’nun biletinin fotoğrafının gösterilmesi istenirken genç kadının kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtildi. O haberin çıkmasından beri sosyal medyada hiç açıklama yapmayan Giugliano’nun bu konuda konuşup konuşmayacağına dair ise bir yorum yapılmadı.

KİRASI YÜKSEK OLDUĞU İÇİN 1600 KİLOMETRE YOL GİDİYOR

Milano’daki bir okulda çalışan 29 yaşındaki Giuseppina Giugliano geçen hafta Il Giorno gazetesine konuşmuş ve işe gitmek için her sabah 3.30’da kalktığını ve ancak gece 23.00 sularında eve dönebildiğini söylemişti. Giugliano’nun kira ödemek yerine aylık hızlı tren aboneliği yaptırdığı ve ailesinin yanında yaşadığını söylemesi ise İtalyan ve Avrupa medyalarında gündem olmuştu.

Giugliano maaşının 1165 euro olduğunu ve iki odalı bir dairenin fiyatının 1800 euro olduğunu söylemişti. Bu haberden sonra genç kadına destek mesajları gelirken bazı sosyal medya kullanıcıları aylık tren biletinin 400 euro olmasının inandırıcı olmadığını iddia etti.

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