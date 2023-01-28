Kira yasası, halkı sokağa döktü

Fransa'da, kiralarını ödeyemeyenler ve meskenlere izinsiz yerleşenlerin tahliyesini kolaylaştıran yasa tasarısı protesto edildi.

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Başkent Paris’te, Barınma Hakkı Yardım Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi gösteri yaptı.

Göstericiler, meskene izinsiz yerleşenlere ve haklarında adli süreç tamamlanmasına rağmen tahliyeye yanaşmayan kiracılara ağır cezalar getirmeyi ve tahliyeleri hızlandırmayı öngören yasa tasarısından vazgeçilmesini istedi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ SOKAKTA YAŞAYACAK

Tasarı, kirasını ödeyemeyecek durumda olanları mağdur edeceği ve daha fazla kişinin sokaklarda yaşamasına neden olacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Barınma Hakkı Yardım Derneği üyesi Adel Ghazala, AA muhabirine, söz konusu tasarıya karşı olduklarını söyledi.

“SUÇLU DURUMUNA DÜŞÜRÜYOR”

Ghazala, bu yasa tasarısının zor zamanlardan geçen ve kirasını ödeyemeyecek halde olanları suçlu durumuna düşüreceğine işaret etti.

Gösteriye katılanlardan Melanie Mermoz da yasa tasarısının adaletsiz olduğunu belirterek, “Paris’te yüzbinlerce boş ev varken, yüzlerce, hata binlerce küçük çocuklu ailelerin hayatları pahasına sokakta kalması kabul edilemez.” dedi.

2 Aralık’ta Ulusal Mecliste kabul edilen tasarı, 31 Ocak’ta Senatoda görüşülecek.

Yasa tasarısı kabul edildiği taktirde, meskenlere yasa dışı şekilde yerleşenler, 3 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Fransa’da, meskenlere izinsiz yerleşenlerin ve kirasını ödeyemeyen kiracıların tahliyesi mevcut yasalarla uzun sürebiliyor. (AA)

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