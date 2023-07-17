Kırım Köprüsü’nde patlama: Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’daki kritik bir nokta olan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Kırım köprüsünün “acil durum” nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, yaptığı yazılı açıklamada, köprüde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını ifade etti.

Söz konusu acil durum nedeniyle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirten Aksenov, “Güvenlik ve ilgili birimler çalışmalar yürütüyor” ifadesini kullandı.

Rusya’nın güneyindeki Belgorod bölgesinin valisi Vyacheslav Gladkov da bir patlama meydana geldiğini açıklarken, iki kişinin öldüğünü ve bir çocuğun ise y aralandığını açıkladı. Ölen kişilerin kız çocuğunun ebeveynleri olduğu da belirtildi.

Gladkov, “Paylaşılan görüntülerde bazı araçların hasar gördüğü görülüyor. Şu an bir kız çocuğunun yaralandığını görüyoruz. En zoru ise onun anne ve babasının saldırıda ölmüş olması” dedi.

Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülüyor.

Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Köprüde Kasım 2022'de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. (AJANSLAR)

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