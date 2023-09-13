Kırım’da tersaneye füze saldırısı

Ukrayna'nın Kırım'a düzenlediği füze saldırısı sonrasında iki gemi zarar gördü, gemi tersanesinde yangın çıktı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın 10 füze ve üç sürat teknesiyle Rusya’ya düzenlediği saldırının ardından Kırım yarımadasında bulunan Sivastopol Gemi Tersanesinde yangın çıkarken iki gemi de zarar gördü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna’ya ait olduğu ifade edilen yedi füze Rusya’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürülürken üç sürat teknesi de bir devriye gemisi tarafından etkisiz hâle getirildi. Açıklamada “Tamirat altında olan iki gemi düşmana ait seyir füzeleri tarafından vurularak zarar gördü” denildi.

Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki en büyük kent ve Karadeniz’de önemli bir liman olan Sivastopol’un Rusya tarafından görevlendirilen valisi Mikhail Razvozhayev, Telegram’da yaptığı açıklamada en az 24 kişinin yaralandığını söyledi.

Razvozhayev “Tüm acil durum görevlileri olay yerinde çalışıyor, kentteki sivil alanlara yönelik bir tehlike yok” dedi.

Stratejik öneme sahip limanda Rusya’nın Karadeniz filosuna ait gemi ve denizaltı araçları inşa ve tamir ediliyor.