Kırım’da Ukraynalılara ait onlarca mülk kamulaştırıldı

Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Rusya kontrolündeki bölgede Ukraynalılara ait yaklaşık 500 mülkün kamulaştırıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da, Ukraynalı iş insanlarına ve siyasetçilere ait çok sayıda mülkün kamulaştırıldığı açıklandı.

Rusya destekli Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki yaklaşık 500 mülkün kamulaştırıldığını duyurdu. Konstantinov, kamulaştırma kararnamesiyle “Ukrayna hükümetinin işbirlikçilerinin” hedef alındığını belirtti.

Kamulaştırılan kurumlar arasında, Ukraynalı üst düzey siyasetçilere ait bankalar, turizm ve spor merkezleri de bulunuyor. Mülklerine el konan isimler arasında eski Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ile iş inanları İgor Kolomoisky, Rinat Akhmetov ve Serhiy Taruta da var.

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