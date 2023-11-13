Kırımoğlu’na ‘Ukrayna Kahramanı’ unvanı verildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na ‘Ukrayna Kahramanı’ unvanı ile devlet nişanı takdim etti.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, Kırımoğlu ile bir araya gelerek 80. doğum gününü tebrik etti.

Zelenskiy, Ukrayna’nın kurulması ve gelişmesine yaptığı kişisel katkıları, Kırım Tatar halkının haklarını savunmadaki cesareti ve özverisi, uzun yıllar süren verimli siyasi ve kamusal faaliyetleri dolayısıyla Kırımoğlu’na, ‘Ukrayna Kahramanı’ unvanını verdi ve devlet nişanını takdim etti.

“KIRIM, UKRAYNA’NINDIR”

Görüşmede yaptığı konuşmada Zelenskiy, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda kendileriyle birlikte olduğu için Kırımoğlu’na teşekkür ederek “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden tesis edilmesini, adil zaferi görmeniz için size sağlık dilerim. Kırım, Ukrayna’nındır” ifadesini kullandı.

“ONUR DUYUYORUM”

Kırımoğlu da yaklaşık iki yıldır devam eden geniş çaplı savaş sırasında Ukrayna’nın özgürlüğünü, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını canları pahasına savunan askerlere verilen en yüksek ödülü almaktan onur duyduğunu belirtti.

Böyle bir ortamda ödül almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyen Kırımoğlu, “Bu, aynı zamanda 10 yıldır işgal altında olan soydaşlarımız için büyük manevi destektir” dedi.

Kırımoğlu, Kırım Tatarlarının haklarının korunmasına yönelik verdiği destekten dolayı Zelenskiy’e teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Topraklarımızın son metrekaresi kurtarılana kadar savaşın bitmeyeceğine ilişkin sözleriniz özgürlüğümüzü kazanacağımıza dair güven veriyor. Bugün ben 80 yaşındayım ve bu dünyada bir hayalim daha var, vatanıma dönmek ve kendi topraklarımda defnedilmek. Ve sizin toprak bütünlüğü konusundaki kararlı tutumunuz, bana bunun kesinlikle gerçekleşeceği güvenini veriyor. Bu yüksek ödül için teşekkür ederim.”

Ülkenin en yüksek ulusal unvanı olan ‘Ukrayna Kahramanı’ unvanı devlet nişanıyla birlikte devlet başkanı tarafından vatandaşlara veriliyor. (AA)