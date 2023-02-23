KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Hristodulidis ile ara bölgede bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis, ara bölgede tanışma amaçlı gayriresmi görüştü.

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Tatar ile Hristodulidis ilk defa 1+1 formatındaki resmi olmayan görüşmeyi, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede (Yeşil Hat) bulunan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart'ın evinde yaptı.

Bir saat kadar süren görüşmede, Tatar ile Hristodulidis tanışma ve diyalog kanallarını açık tutma amacıyla bir araya geldi.

Görüşmeden sonra basına açıklamalarda bulunan Tatar, salgın döneminin ardından başlayan Ukrayna savaşı ve Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanırken Kıbrıs Türk halkının acımasız izolasyonlar ve ambargolar altında yaşamasının kabul görmediğini ve görmeyeceğini, Hristodulidis'e ilettiğini söyledi.

Ada’da olası bir deprem durumunda işbirliği konusunda Hristodulidis ile detaylıca konuştuğunu belirten Tatar, “İki taraf deprem konusunda işbirliği çerçevesinde adım atılabilir.” diye konuştu.

“GÖRÜŞME İYİ BİR HAVADA GEÇTİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider ile görüşmesinin resmi olmadığına dikkati çekerek resmi görüşmelere başlamanın egemen eşitliğin kabulüyle Kıbrıs’ta uzlaşının da gerçekler temelinde mümkün olacağını Hristodulidis’e ilettiğini açıkladı.

GKRY’nin yeni lideri Hristodulidis de Rum basınına yaptığı açıklamada, görüşmede Tatar’dan yeni veya beklemediği bir şey duymadığını dile getirerek “Kıbrıs sorununa ilişkin bu konuları Sayın Tatar zaten kamuoyuyla zaman zaman paylaşıyor. Görüşme iyi bir havada geçti. Görüş alışverişinde bulunarak özlü bir müzakere gerçekleştirdik.” dedi.

İki taraf arasındaki çıkmazın aşılması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu, görüşmede Tatar’a aktardığını kaydeden Hristodulidis, bir gazetecinin ‘egemen eşitliği’ kabul edip etmediği yönündeki sorusuna da “Kıbrıs Rum tarafı için egemen eşitlik, tartışmaya açık bir konu değildir.” yanıtını verdi.

BM Kıbrıs Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada da “Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis, bugün, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart himayelerinde ilk kez bir araya geldi. Buluşma, yapıcı bir atmosferde tamamlandı.” ifadelerine yer verildi. (AA)

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