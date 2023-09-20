KKTC’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın" çağrısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs meselesinin 60’ncı yıl dönümünde uluslararası toplumu KKTC’nin bağımsızlığını tanıyarak diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ettiğini söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanı’na şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

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Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise Kıbrıs Türk halkının BM Genel Kurulu’nda güçlü sesi olan, halkın sesini ve haklılığını bir kez daha tüm dünyaya duyuran Erdoğan’a çağrısından dolayı teşekkür eden KKTC Başbakanı Ünal Üstel, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’nda yaptığı ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın’ çağrısını selamlıyorum.”

Kıbrıs Türk halkının, 60. yılına dayanan Kıbrıs sorununun, adil kalıcı ve sürdürülebilir şekilde bir çözüme ulaşması yolunda tüm samimi adamları attığına işaret eden Üstel, geçen yıllarda ortaya çıkan gerçeklerin Kıbrıs’ta federal temelde bir çözüme ulaşılamayacağını gösterdiğini kaydetti.

Üstel, “Dünya artık adanın gerçeklerini görmeli ve bu gerçeklere uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımalıdır.” ifadesini kullandı.

“KIBRIS TÜRK HALKINI FAZLASIYLA MUTLU ETTİ”

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda geçen yıl yaptığı çağrıyı bu yıl da yinelediğini hatırlatan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs konusunda iki egemen eşit devlet esasına dayanan yeni vizyonun kararlılıkla ilerlediğini uluslararası toplum önünde bir kez daha vurguladığını belirtti.

Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya ve Ada’daki BM Barış Gücü’nü de artık tarafsız davranmaya davet etmesi Kıbrıs Türk halkını fazlasıyla mutlu etmiştir.

* KKTC’nin tanınma hedefinin, Türkiye Yüzyılı yolunda ilerleyeceğine inancım tamdır. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü KKTC vizyonu ve misyonumuz geleceği doğru ve sağlıklı şekillendirecektir. (AA)

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