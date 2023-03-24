Köln Havalimanı’nda araçlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Almanya'da Türk nüfusunun yoğun olduğu Köln'de endişe yaratan bir olay yaşandı.
Almanya’nın batısındaki Köln/Bonn Havalimanı’nda bir saldırı meydana geldi.
Kimliği belirlenemeyen bir adam aracıyla havalimanındaki kalabalığın üzerine sürdü. Yerel medya kuruluşlarının haberini aktaran İngiliz haber ajansı Reuters, çok sayıda insanın yaralandığını duyurdu.
Almanya merkezli medya kuruluşu ntv, saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığına dair iddiaları da ortaya attı. Henüz güvenlik güçleri konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, saldırının havalimanının otoparkında meydana geldiğini aktardı. Bild, “Akli dengesi yerinde olmadığı tahmin edilen adam aracını P2 otoparkında diğer insanların ve araçların üzerine sürdü” ifadesiyle gelişmeyi duyurdu.
Bild, saldırganın güvenlik güçleriyle arbede yaşadığını ve iki polis memurunun da yaralandığını yazdı.
Saldırganın kullandığı aracın kiralık olduğu belirtilirken, kimliği açıklanmayan adamın hastaneye kaldırıldığı ve burada akli dengesiyle ilgili bir karara varılacağı duyuruldu.