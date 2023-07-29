Kolombiya Devlet Başkanı’nın oğlu gözaltına alındı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, bugün oğlu Nicolas ve oğlunun eski eşinin savcılık tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun oğlu ve oğlunun eski eşi gözaltına alındı.

Petro, açıklamasında bir baba olarak oğlunun hapse girmesinin kendisini çok fazla üzdüğünü ancak bir devlet başkanı olarak soruşturmanın hukuka uygun olacağına dair garanti verdiğini belirtti.

Petro “Oğluma şans ve güç diliyorum. Bu olaylar karakterini oluştursun ve hataları üzerine düşünebilesin. Başsavcı huzurunda da belirttiğim gibi kararlarına müdahale etmeyeceğim, baskı yapmayacağım; yasa, süreci özgürce yönlendirsin” ifadelerini kullandı.