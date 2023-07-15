Kolombiya hükümeti ve silahlı isyancı örgüt ELN ateşkes imzaladı

Kolombiya'da hükümet ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyeti arasında, ateşkes görüşmeleri kapsamında "ateşkes ve katılım protokolü" imzalandı. Hükümet temsilcileri ile ELN heyeti arasında yapılan görüşmelerde, taraflar arasındaki ateşkese toplumun etkin katılımı hususunda ilerleme sağlanarak 13 farklı teknik belgeye imza atıldı.

Sozcu.com.tr

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Kolombiya basınında çıkan haberde, Küba’nın başkenti Havana’da devam eden toplantılarda, ulusal ikili ateşkes anlaşmasının detaylarının protokollere işlenme sürecinin devam ettiği kaydedildi.

EFE haber ajansında çıkan haberde ise Kolombiya hükümeti temsilcilerinden Horacio Guerrerro, ELN ile yapılan görüşmelerde, bundan önce yapılan barış müzakereleriyle mukayese edilmeyecek ölçüde bir ilerleme olduğunu bildirdi.

Hükümet ile ELN arasındaki toplantıların kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği ve ortak bildirinin yayımlanmasının amaçlandığı bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında devam eden barış müzakerelerinin 14 Ağustos’ta Venezuela’nın ev sahipliğinde kaldığı yerden devam edeceği duyurulmuştu.

Hükümet heyeti 11 Temmuz’da, ELN’den adam kaçırma, küçüklerin zorla silah altına alınması, mayın döşeme, insanların yerlerinden edilmesi, fidye ve yol kesme olaylarından vazgeçmesini istemişti.

ELN’YE YÖNELİK OPERASYONLAR ASKIYA ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino’da 6 Temmuz’daki açıklamasında, ELN’ye karşı askeri operasyonların askıya alındığını belirtmiş, “Ulusal ikili ateşkes anlaşması” kararnamesini imzalamıştı.

ELN, 4 Temmuz’daki açıklamasında, 6 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 3 Ağustos’a kadar kendisine bağlı tüm birimlere ateşkes emri vermişti.

Açıklamada, Kolombiya hükümeti ile Küba’da imzalanan 6 aylık geçici ateşkes anlaşması kapsamında, örgütün 6 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde ordu ve polis güçlerine yönelik eylemlerini durdurma kararı aldığı bildirilmişti.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN arasında Küba’da başlayan üçüncü tur müzakereleri, 9 Haziran’da, “6 aylık geçici ateşkes anlaşması” imzalanarak sona ermişti.

Taraflar arasında sağlanan 180 günlük geçici ateşkesin 3 Ağustos’tan itibaren uygulanacağı bildirilmişti. (AA)

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