Kolombiya’dan Türkiye’deki deprem mağdurlarına yardım
Türkiye'de yaşanan depremlere Kolombiya da kayıtsız kalmadı. Dışişleri Bakanı taziye defterini imzalarken Bogota'da da yardım kampanyası düzenlendi.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dünyanın dört bir tarafından toplanan yardımlar Türkiye’ye gönderiliyor.
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenen kampanyaya destek veren Kolombiyalılar, yanlarında getirdikleri giysi, dayanıklı tüketim ve hijyen malzemelerini TİKA ofisine teslim etti.
Kolombiya Dışişleri Bakanı Leyva da Türkiye’nin Bogota Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.
Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva Duran, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Türkiye’nin Bogota Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı. Kolombiya’nın Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun da ziyaret sırasında hazır bulundu. (AA)