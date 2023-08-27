Komşuda kâbus 9 gündür sürüyor

Yunanistan'da orman yangınları 9'uncu gününde de devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dedeağaç’ta 19 Ağustos’ta başlayan ve Meriç ili ile Gümülcine ve köylerinin de dahil olduğu Rodop ilini de etkisi altına alan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

BAZI KÖYLER TAHLİYE EDİLD

Özellikle Dadias ormanlık alanındaki yangının genişlemesi sonucu bölgede bazı köyler tahliye edildi.

750 BİN DÖNÜM YANDI

Meriç İli Bölge Valisi Yardımcısı Dimitris Petroviç, Yunan Devlet Televizyonu ERT’e yaptığı açıklamada 1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanın 750 bin dönümünün şimdiden yandığını kaydetti.

Petroviç, yarından itibaren rüzgarın yön değiştireceğine dikkati çekerek, bu durumda yangının daha tehlikeli boyuta ulaşabileceğini, zararın daha da artabileceğini ifade etti. (AA)

İlginizi Çekebilir Park halindeki otomobil alev alev yandı