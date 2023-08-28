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Komşudan sevindiren haber

Yunanistan'daki yangınların büyük kısmının kontrol altına alındığı, Dedeağaç ve Meriç ile Atina yakınlarındaki Fili bölgesindeki yangınlara müdahalenin sürdüğü bildirildi.

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Komşudan sevindiren haber

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı’nın basın ofisinin verdiği bilgiye göre, ülkenin farklı bölgelerinde son 10 günde çıkan orman yangınları büyük oranda kontrol altına alındı.

ŞİDDETİ AZALDI

Dedeağaç ile Meriç bölgesinde 19 Ağustos’ta, Fili civarında ise geçen hafta çıkan yangınların şiddeti azaldı.

Bu bölgelerde yangınlar tamamen kontrol altına alınamazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.  (AA)

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