Konsolosluğa aracıyla giren sürücü, polis tarafından vuruldu
ABD'nin San Francisco şehrindeki Çin konsolosluk binasına aracıyla giren sürücü, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti.
San Francisco’daki Japantown bölgesindeki ‘Çin Konsolosluğu’na aracıyla çarpan ve binanın lobisine kadar giren sürücü, güvenlik güçlerince öldürüldü.
Olay yerine müdahale eden polis yetkililerinden Kathryn Winters, polislerin binaya giren şüpheliye ateş açtığını, hastaneye kaldırılan zanlının kurtarılamadığını söyledi.
Winters, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek “Size daha fazla bilgi vermek isterdim ancak bu oldukça karmaşık bir soruşturma” dedi.
Çin Başkonsolosluğunca yayımlanan açıklamada, “Elçiliğimiz bu saldırıyı şiddetle kınıyor.” ifadesi kullanıldı. (AA)