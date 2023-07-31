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Kafa kamerasıyla kaydetti: Köpek balığı dişi avına çıkmıştı, timsahın avı oldu

Florida Nehri'nde keşfe çıkan köpekbalığı dişi avcısının bir timsah tarafından saldırıya uğraması anbean kameralara kaydedildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:40 - 31 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Kafa kamerasıyla kaydetti: Köpek balığı dişi avına çıkmıştı, timsahın avı oldu

Bir megalodon dişi bulma umuduyla Orlando’daki Myakka Nehri’nin dibine kadar inen köpekbalığı dişi avcısı Jeffrey Heim’e saldıran timsah, nehri kırmızı renge döndürdü.

İri dişli timsah, ne olduğunu anlamadan önce Heim’i iki kez kafasından ısırdı. Kafasına bağlanan GoPro kamera da, aynı anda neler olduğunu kaydediyordu.

Saldırıda timsah görülmese de, adamın kafasından çıkan nehri kıpkırmızı yaptı…

Timsahın kendisi kamerada görünmedi ancak Heim ısırıldıktan sonra kafatasından kan akarken su, korkutucu bir kırmızıya döndü. Su geçirmez GoPro kafasına bağlı olmasaydı yaralarının çok daha kötü olabileceği bekleniyordu.

Hayvan, kafa derisini ve elini ısırdı ama Heim sakinliğini koruyarak başka bir darbeden kaçınmayı başardı. Nehir kıyısına vardı ve yardım istedi.

Talihsiz adamın kafasına 34 defa zımba atıldı…

Kafası 34 defa zımbalanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Çektiği çileyi TikTok’ta belgeledi ve hayranlarına ameliyat olmadan önce bir hastanedeki hallerini gösterdi. Başındaki ciddi kesiklerin yanı sıra morarmış ve şişmiş gözleri bulunuyordu.

Yaralarına rağmen, saldırı onu köpekbalığı dişi toplama tutkusundan uzaklaştırmadı, hatta yaptığı açıklamada, “Nihayetinde, bir gün yaşlandığımda, en iyilerden oluşan bir müzeye sahip olmak istiyorum… ve artık burada olmadığımda bu hikayeyi başkalarına aktarmak istiyorum.” dedi.

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