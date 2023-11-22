Kore’de casus uydu krizi… ABD üssünü izliyorlar

Kuzey Kore'nin askeri casus uydu fırlatması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Kuzey Kore, casus uydu ile Guam'daki ABD hava üssünün fotoğraflarını çektiklerini öne sürdü. Güney Kore ise, bölgede gerilimi azaltmayı öngören Koreler arası anlaşmayı kısmen askıya aldı.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, casus uydu “Malligyong-1” ile Mikronezya’daki Guam bölgesinde bulunan ABD hava üssünün fotoğraflarını çektiklerini iddia etti.

Yonhap’ın haberine göre, Kuzey Kore’nin Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), casus uydunun Guam’da ABD’nin Andersen Hava Üssü’nü ve Apra Limanı’nı görüntüleyerek, fotoğrafları Pyongyang’a ilettiğini ileri sürdü. Görüntülerin yerel saatle 09.00’da elde edildiğini belirten KCNA, uydunun resmi olarak göreve 1 Aralık’ta başlayacağını kaydetti.

Fotoğrafları inceleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang’ın “kendini savunma kabiliyetini ve askeri saldırılarının etkinliğini” arttırmak için daha çok uydunun yörüngeye yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

ANLAŞMAYI ASKIYA ALDILAR

Güney Kore ise, Kuzey Kore ile 2018’de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldı.

Güney Kore Başbakanlık Ofisi, Bakanlar Kurulunun, Başbakan Han Duck-soo liderliğinde olağanüstü toplandığını açıkladı. Han, toplantı sırasında yaptığı konuşmada, “Pyongyang’ın dün askeri casus uydu fırlatması” nedeniyle, 2018’de imzalanan Koreler arası anlaşmanın hükümlerinden bazılarını askıya aldıklarını bildirdi.

Kuzey Kore sınırında keşif ve gözetleme faaliyetlerine tekrar başlayacaklarını vurgulayan Han, Kuzey Kore’nin bölgede askeri gerilimi azaltmak ve iki ülke arasında güven inşa etmek için tasarlanan anlaşmaya uymadığına dikkati çekti. Han, “Ordumuzun tehdit oluşturan hedefleri tespit etme ve müdahale kabiliyeti büyük ölçüde artacak” dedi.

ABD NÜKLEER DENİZALTI GÖNDERDİ

Öte yandan, Güney Kore Donanmasından yapılan açıklamada, ABD’ye ait nükleer güçle çalışan denizaltı Los Angeles sınıfı “USS Santa Fe”nin (SSN-763) ülkenin güneyindeki Jeju Adası’nda bulunan üsse ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, denizaltının ziyareti vesilesiyle Güney Kore ile ABD arasındaki işbirliğinin ve müşterek savunma duruşunun “daha da güçleneceği” vurgulandı. (AA)