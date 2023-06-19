Korkunç kaza: Düğün hazırlığı yapan 5 kadın aşırı hız kurbanı oldu

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşanan acı olayda, beş genç kadın cuma gecesi alışveriş merkezinden eve dönerken aşırı hız yapan bir sürücü, içinde bulundukları arabaya çarptı.

Sozcu.com.tr

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Düğüne hazırlandıkları belirtilen ABD’li kadınların, araçlarına hızla çarpan SUV araç sebebiyle beşinin de olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

New York Post’un haberine göre, pazar günü kimliği tespit edilen beş kurban Sabiriin Ali (17), Sahra Gesaade (20), Salma Abdikadir (20), Sagal Hersi (19) ve Siham Adam (19), arkadaşlarının cumartesi nikahından önce kına yaktırıyor ve başka alışverişler yapıyorlardı.

Kadınlardan üçünün kuzen olduğu ve diğerlerinin de akraba olduğu bildirildi. Kurbanlardan biri liseden yeni mezun olmuştu. Diğer dördü de üniversitedeydi. Hepsi Minnesota’da yaşıyordu.

SUV sürücüsünün, saat 22:00’den kısa bir süre sonra otoyolda belirtilen 55 mil/saat hız sınırının 40 mil/saat üzerinde gittiği iddia edildi. Eyalet polisi, sürücünün daha sonra diğer arabadaki beş kadınla çarpışmadan önce kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Minneapolis Şehir Meclisi Üyesi Jamal Osman, gazeteye yaptığı açıklamada, kazanın çok şiddetli olduğunu ve kadınların aracını 15 metre ittiğini söyledi.

Kaynakların Star Tribune’e 27 yaşındaki Derrick John Thompson olduğunu söylediği sürücü kazada yaralandı. Yaya olarak kaçmaya çalıştı, ancak daha sonra tutuklandı.

Polis, hastaneye kaldırılan sürücüye uyuşturucu ve alkol testi yapıldığını söyledi. Thompson, ehliyeti iptal edilmiş veya askıya alınmış bir ehliyetle araba kullanmaktan çok sayıda mahkumiyet aldıktan sonra, ehliyeti Mart 2023’te iade edildi.

Düzenlenen çevrimiçi bağış toplama etkinliğiyle, kurbanların ailesi için 300 bin dolardan fazla para toplandığı açıklandı.

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