Korkunç olay: Cinnet geçiren adam eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

ABD'nin New York şehrinde korkunç bir olay yaşandı.

Tayfun HOPALI / ABD

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Amerika'nın New York eyaletinde meydana gelen olayda baba, eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

New York’un gözde semti Upper West Side’da yaşanan dehşet verici olay, olay yerine gelen polis ekiplerinın evin kapısını kırıp içeriye girmeleri sonucu ortaya çıktı.

Polis kaynaklarına göre, iki çocuğun da bulunduğu dört kişilik bir aile, Manhattan’ın 86. Caddesi’nde bulunan dairelerinde bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybetti.

Polis, olay yerine ulaştıklarında 41 yaşındaki bir baba, 40 yaşındaki anne ve 3 yaşındaki ile 1 yaşındaki iki erkek çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaştı ve evin kapısının içeriden kilitlendiğini belirledi.

Polis yetkilileri, olay yerinde birden fazla bıçak bulunduğunu açıkladı ve kurbanların yaralarının bıçak darbeleriyle uyumlu olduğunu doğruladı. Polis, olası bir cinayet-intihar vakası şüphesiyle olayı araştırıyor.

Olayın yaşandığı apartman sakinlerinden Jeff Kimmel, yaşananları “korkunç” olarak değerlendirdi. Kimmel, “Olaya inanamadım. Böyle bir şeyin nasıl olabileceğini düşünemiyorum” dedi. Polise ihbarda bulunanın da aynı aileden birinin olduğu belirlendi.