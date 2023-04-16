Korkunç olay: Yanlış kapıyı çalan polisin kurbanı oldu

ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşanan korkunç olayda, polis, yanlış kişiye ateş ederek masum bir adamı öldürdü.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Farmington Polisi tarafından yayınlanan kan dondurucu video, polis memurlarının, aile içi şiddet çağrısı üzerine yanlış evin kapısını çaldığını ve kapısını silahla açan 52 yaşındaki Robert Dotson’ı öldürmeden birkaç saniye önce yanlış adreste olduklarını fark ettiklerini gösteriyor.

Polisin taktığı vücut kamerasından elde edilen şok görüntülerde, 5 Nisan tarihindeki aile içi şiddet çağrısı üzerine polisin yanlış eve gittiği, kapıda yanlış adrese gidip gitmediklerini tartıştıkları, kapının açılmaması üzerine bilginin yanlış olduğunu teyit ettikleri görülüyor.

Ancak tam evden ayrılmadan önce Dotson’ın elinde silahla kapıyı açması, ölümcül çatışmayı başlattı. Polislerin adamı hemen öldürmesinin ardından Dotson’ın eşi Kimberly Jones-Dotson da elinde silahla kapıda belirdi. Başka bir çatışma yaşanmasını istemeyen polislerin “Lütfen yapma” demesine rağmen kadın da silahını ateşledi ve bir çatışma daha yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonucunda Robert Dotson hayatını kaybederken Kimberly Dostson yaralanmadı. Çatışmaya karışan üç memur da yaralanmadı ve kimlikleri açıklanmadı.

Başsağlığı dileyen Farmington Polis Şefi Steve Hebbe, memurların neden yanlış adrese geldiklerini henüz açıklayamadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Hebbe, “Dotson ailesine bir kez daha başsağlığı diliyor ve polis şefiniz olarak bu trajedinin meydana gelmesinden dolayı ne kadar üzgün olduğumu iletmek istiyorum.” dedi.

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