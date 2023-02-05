Korkunç uçak kazası yıllar sonra gündem oldu: Pilotun akılalmaz hatası

Tam 8 yıl önce yaşanan korkunç uçak kazasının yıldönümünde yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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4 Şubat 2015’te Taipei’den Kinmen’e giden TransAsia Havayolları’na ait 235 sefer sayılı uçak korkunç bir şekilde düşmüş ve onlarca insan yaşamını yitirmişti.

Kalkıştan kısa bir süre sonra uçak irtifa kaybetmiş, yerleşim birimindeki binalara teğet geçtikten sonra otoyola çarpmış ve nehre düşmüştü. 10 aylık ATR 72-600 tipi uçakta bulunan 58 yolcudan 15’i kurtulmuş ve uçak otoyol üzerindeki bir taksiye de çarparak adeta ikiye bölmüştü.

Bu korkunç kazanın üzerinden 8 yıl geçerken, İngiliz medyası kazanın bütün detaylarını bir araya getirdi… TransAsia Havayolları’na ait uçakta kalkıştan sonra kaptan Liao Chien-tsung’un, “Aman tanrım yanlış yandaki vanayı çektim” dediği duyuluyor. Kaptanın uçağın çalışan tek motorunu kapattığı ortaya çıkarken uçağın bu yüzden düştüğü tespit edildi.

“PİLOT ÖLÜMCÜL HATA YAPTI”

Kazada 43 insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken, uçağın adeta ikiye böldüğü taksideki yolcu ve şoförün ise hafif sıyrıklarla kazayı atlatması bir mucize olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, “Normal prosedürde pilotlar uçağın arızalı motorunu tamamen kapatmalı ve tek motorla havalimanına geri dönmeli. Fakat kara kutudan alınan verilere göre pilot ölümcül bir hata yapmış” ifadesini kullandı.

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