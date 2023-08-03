Korkutucu uyarı: Sahilde yürürken bunlara dikkat edin

İngiltere sahillerinde ortaya çıkan zehirli deniz yaratıkları yetkilileri alarma geçirdi.

Sozcu.com.tr

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Galler’in Anglesey’deki sahile gidenler, sokması çok acı verici olduğu iddia edilen bir balık için tetikte olmaları konusunda uyarılıyor.



Geçen hafta adadaki bir kumsalda gezinen bir adam, kalbinin hızla atmasına neden olan ve başını döndüren zehirli bir weever balığıyla karşı karşıya kaldı.

Moelfre Sahil Güvenlik görevlileri, güvenlik devriyesi sırasında olaya katıldı, ancak balık uyarısı adanın tüm kıyı şeridini kapsadığı için plaj isim vermediler.

Yaratık, Birleşik Krallık’taki sahillerde tahribata neden oluyor ve sahil güvenlik görevlileri, çok sayıda raporlamayla ilgili olarak acil güvenlik uyarısı veriyor.

ÇOK AĞRILI OLUYORMUŞ

Sahil güvenlik yetkilileri, raporların “endişe edilecek bir şey olmadığını” söylese de sahile gidenlere bir tür plaj ayakkabısı giymelerini de tavsiye etti.

Her balık, gelgitte su kenarına yakın şekilde kuma hafifçe gömülür; 8 cm’lik küçük balıkların omurgası vardır ve bu omurga, üzerinde durulduğu takdirde zehirli sırt dikenleriyle insanlara şiddetli ağrı verebilir.

Geçen yıl, sahile gidenler balık tarafından sokulmaktan şikayet ederken birçok kişi ayağını “doğumdan daha kötü ve dayanılmaz” ağrılara neden olduğu söylenen weever balığına bastığını söyledi.

Zehirli balıkların şimdiye kadar 11 kurbana aşırı derecede acı verdiği söyleniyor. Yetkililer ise sokulan kişilere ayaklarını mümkün olan en güvenli yüksek sıcaklıktaki suya batırmalarını ve ağrı kesici kullanmalarını öneriyor.

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