Kosova’da gerilim: Sırplar polise ateş açtı

Kosova’nın kuzeyinde Sırpların ateş açması sonucu bir polis hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Kosova’nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica’da yolu kapatan silahlı Sırpların polise ateş açması sonucu bir polis öldü, bir polis yaralandı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, silahlı bir grup Sırp’ın, Kuzey Mitrovica yakınında bulunan Bajnske köyü girişindeki köprünün üzerine iki adet plakasız kamyon yerleştirilerek köy yolunu kapattığı belirtildi. Açıklamada, ihbar üzerine olay yerine giden polislere silahlı Sırplar tarafından ateş açılması nedeniyle çatışma çıktığı kaydedilerek “El bombaları da dahil olmak üzere çeşitli ateşli silahlarla polislere ateş açıldı, açılan ateş sonucu iki polis memuru vuruldu” ifadeleri kullanıldı.

Yaralı polis memurlarının hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, tüm çabalara rağmen bir polis memurunun hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, hafif yaralı diğer polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, Kosova ile Sırbistan arasındaki Brnjak sınır geçiş noktası da kapatıldı.

Kosova liderleri de saldırıya sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, “Kuzeydeki cinayet, Sırp suç çeteleri tarafından planlandı ve uygulandı” ifadesine yer verdi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de “Belgrad’ın siyasi, mali ve lojistik desteğiyle organize suç, ülkemize saldırıyor” ifadesini kullandı. (AA)