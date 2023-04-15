Kosova’da174 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

Kosova polisi, ülkenin kuzeyindeki Zubin Potok'ta düzenlediği operasyonda, kripto para üretmek için kullanılan 174 makineye el koydu.

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Operasyonu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Kosova Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, “Polis, Zubin Potok’ta 174 yasa dışı kripto madenciliği cihazına el koydu. Elektrik faturalarının ödenmemesi bu tür yasa dışı faaliyetleri teşvik etmektedir. Bu nedenle Sırbistan, enerji anlaşmasının uygulanmasını engelliyor. Tüm taahhütlerimizi yerine getirdik. Acilen karşı tarafın da aynısını yapmasının zamanı geldi.” ifadesini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin Kabine Şefi Blerim Vela da sosyal medya hesabından, “Kosova polisi ve gümrüklerinin kripto madenciliğine karşı başarılı bir operasyonunun ardından Sırbistan hükümeti, Kosova’nın kuzeyindeki suç faaliyetlerini açıkça destekliyor ve bunu yerel Sırplara yönelik bir saldırı olarak sunmaya çalışıyor.” paylaşımında bulundu.

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisince yapılan yazılı açıklamada ise “Kosova Özel Polis Birliğinin (ROSU) ülkenin kuzeyinde düzenlediği baskınların, Sırplara yönelik olduğu” iddia edildi.

Açıklamada, ROSU'nun Sırp Ortodoks Kilisesi için kutsal kabul edilen günde düzenlediği baskınların “Sırp halkına yönelik tacizler” içerdiği savunuldu.

1999’DAN BU YANA ELEKTRİK VE SU FATURALARI ÖDENMİYOR

Kosova, Ocak 2022’de küresel enerji krizinin yarattığı koşulların olumsuz etkileri nedeniyle ülke genelinde kripto para üretimini yasaklamıştı.

Kosova’nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyedeki vatandaşlar, Kosova Savaşı’nın sona erdiği 1999’dan bu yana elektrik ve su faturalarını ödemiyor.

Kosova bütçesinden karşılanan bu faturaların bedelinin 300 milyon avrodan fazla olduğu belirtiliyor. (AA)

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